Evenepoel en Kopecky verdienden stevig met hun medailles in 2024, Van Aert niet in top drie

De Belgen scoorden dit jaar bijzonder goed op elk kampioenschap. En daar verdienden onder meer Remco Evenepoel en Lotte Kopecky ook goed mee.

De Belgen scoorden in 2024 goed op EK's, WK's en op de Olympische Spelen in Parijs. Vooral dat laatste event was, voor de Belgen die een medaille pakten, een jackpot. Het BOIC betaalde dan ook een stevige premie.

Voor zijn gouden medailles in de tijdrit en in de wegrit kreeg Evenepoel telkens 50.000 euro, in totaal dus 100.000 euro. Lotte Kopecky (wegrit), Wout van Aert tijdrit) en Fabio Van den Bossche (omnium) kregen telkens 20.000 euro van het BOIC.

Naast zijn 100.000 euro van op de Spelen kreeg Evenepoel ook nog 14.000 euro (8.000 euro van UCI en €6.000 van Belgian Cycling) voor zijn wereldtitel tijdrijden. Met 114.000 euro is Evenepoel dan ook de Belgische grootverdiener dit jaar.

Kopecky op twee, Van Aert slechts op vier

Met haar negen(!) medailles in 2024 volgt Lotte Kopecky op ruime afstand van Evenepoel, maar ze streek in totaal wel 67.282,5 euro op. Fabio Van den Bossche pakte dit jaar drie medailles en staat op drie met in totaal 23.180 euro.

Wout van Aert moest door zijn zware valpartij in de Vuelta het EK en WK missen met een knieblessure, waardoor hij enkel op de Olympische Spelen een medaille pakte. Dat brons leverde hem dus 20.000 euro op en de vierde plaats op. Lindsay De Vylder staat op vijf met 13.500 euro.

De bedragen zijn wel allemaal bruto. De fiscus eist, behalve van de olympische premies, nog een deel op. Kopecky en Evenepoel verdelen hun premie van de wegrit ook met hun ploegmaats, wat hun bedrag ook nog naar beneden haalt.