Beweging in de koers: vervanger Boom aan zijde Kopecky, vriendin Pogacar naar ploeg Lefevere en aanvallers doen zet

Lotte Kopecky zal blij zijn dat haar ploeg SD Worx-Protime na het vertrek van Lars Boom versterking gehaald heeft voor de entourage. Daarnaast zijn er nog enkele overstappen te melden in de wielersport.

Twee weken geleden geraakte bekend dat ploegleider Lars Boom per direct de overstap maakte naar FDJ-Suez. De verwachting is dat dit ook de nieuwe ploeg zal worden van Demi Vollering, al bestaat daar nog geen zekerheid over. In elk geval moest SD Worx-Protime wel op zoek naar vers bloed onder de ploegleiders. De Italiaan Gianpaolo Mondini zal bij de ploeg van Kopecky die functie opnemen.

Zigart twee jaar bij team Lefevere

Nog in het vrouwenwielrennen is de overstap van Urska Zigart officieel. Zij is de vriendin van Tadej Pogacar. Het was al lang geen geheim meer dat de Sloveense bij AG Insurance-Soudal zou gaan rijden. Dat is de vrouwenploeg van Patrick Lefevere. Zigart heeft een contract van twee jaar getekend en verlaat Liv AlUla Jayco na vier seizoenen.

"Ik vind het spannend", zegt ze in een filmpje op de sociale media van AG Insurance-Soudal. "Iedereen zal het zo wel ervaren als ze na een tijdje van ploeg veranderen. Ik hoop dat ik zoals elk jaar kan verbeteren. Ik wil koersen met ons hoofd, ons hart en onze benen en samen geweldige dingen bereiken. Laten we zien wat het jaar brengt."

Ook in het mannenwielrennen is er wel aan de gang, met enkele renners die best uit de voeten kunnen op lastig terrein die van ploeg veranderen. Jefferson Alvaro Cepeda kan een stap vooruit zetten in zijn carrière en ruilt op 28-jarige leeftijd Caja Rural voor Movistar. De Ecuadoraan viel dit jaar onder meer op met een vijfde plaats in de Brabantse Pijl.

Champoussin naar Astana

Clément Champoussin stond dit seizoen dan weer op het podium van de GP de Wallonie en won de Ronde van Toscane. De Fransman kiest eieren voor zijn geld, want de toekomst van Arkéa-B&B Hotels is nog niet verzekerd. Champoussin gaat naar Astana.