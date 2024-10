Uithaal Thijs Zonneveld naar politiek voor probleem in de wielersport: "Denk Van der Poel weg en dan heb je bijna-crisis"

Een kampioen als Mathieu van der Poel verbloemt soms ook veel. Thijs Zonneveld heeft zich eerder al bezorgd uitgelaten over de staat van het Nederlandse wegwielrennen. De politiek bij onze noorderburen moet het ontgelden.

Thijs Zonneveld doet bij Wieler Revue zijn analyse uit de doeken en staat bijvoorbeeld stil bij CyclingClassNL, een opleiding voor jonge renners. Volgens hem een druppel op een hete plaat, want de vijver aan renners moet vergroot worden, in plaats van de huidige kleine vijver zo goed mogelijk te benutten. De huidige toestand bij de profs vindt hij problematisch.

Weinig weelde na Van der Poel

"We zijn steeds afhankelijker van een paar individuen. Bij de vrouwen komt dat minder aan de oppervlakte, maar bij de mannen zie je het nu al. Kijk naar wie de punten scoren. Dat zijn maar een paar renners. Denk Mathieu van der Poel weg en dan heb je in één keer een bijna-crisis. Olav Kooij is een toptalent, maar ik denk dat we over een paar jaar gaan beseffen hoe bijzonder die periode van 2013 tot en met 2023 was."

Naast de prestaties van de Nederlandse wielrenners staan ze in ons buurland voor een organisatorisch probleem. "Waarom moet je per se een licentie hebben om aan een bepaalde wedstrijd mee te doen? Is dat niet anders op te lossen? Dat zijn allemaal vragen. Het is een groot probleem waarvoor je ook steun nodig hebt vanuit de politiek. Die is er nu simpelweg niet."

Verschil met wielrennen in België

Het is het begin van een tirade tegen de Nederlandse politiek. "Neem het hele probleem met politiemotoren. Als we zelfs dat niet kunnen oplossen… Sterker nog, de oplossing is er al, maar Den Haag weigert een handtekening te zetten. Wedstrijdorganisatoren zeggen ook met burgermotards te kunnen werken, maar daarvoor moet de wet aangepast worden, zodat zij net als in België het verkeer mogen stoppen."

Op die manier zou er minder afhankelijkheid zijn van de politiediensten. "Dat is voor een zeer beperkt aantal koersen, maar omdat Den Haag weigert, zie je de ene na de andere wedstrijd kapotgaan."