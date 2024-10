Michael Vanthourenhout twijfelt er geen seconde over: "Als je voldoende prof bent..."

Michael Vanthourenhout is er niet in geslaagd om Lars van der Haar van een achtste zege op rij te houden in de Nacht van Woerden. Er komt nu een bijzonder drukke week aan.

Met zeven zeges op rij was Lars van der Haar de grote favoriet in de Nacht van Woerden in Nederland en dat heeft hij ook waargemaakt. Na de start sloeg hij meteen een groot gat op onder meer Michael Vanthourenhout.

De Europese kampioen probeerde het gat nog dicht te rijden, maar voelde ook de cross van afgelopen zondag in Ruddervoorde nog in de benen. Vanthourenhout strandde uiteindelijk op 20 seconden van Van der Haar.

Druk programma voor Vanthourenhout

Voor de crossers komt er nu een drukke periode aan. De Exact Cross van zaterdag in Heerderstrand laat Vanthourenhout schieten, zondag start hij wel in Overijse. Op vrijdag 1 november is er de Koppenbergcross, op 3 november het EK in Spanje.

"De Koppenbergcross is de eerste manche van de X2O Trofee, dat laat je niet zomaar schieten. Ik doe het allemaal", zegt Vanthourenhout bij WielerFlits. En de combinatie van de Koppenbergcross en het EK is doenbaar voor Vanthourenhout.

"Als je voldoende prof bent en zaterdag alles goed doet, dan lukt dat wel." Vanthourenhout gaat voor zijn derde Europese titel op rij. "Er zijn maar drie truien om te verdienen, dus ik ga sowieso mijn best doen."