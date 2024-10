Nog een tijdje wachten: Puck Pieterse onthult wanneer ze opnieuw het veld induikt

Bij de mannen is het wachten op Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor hun terugkeer in het veld. Bij de vrouwen op Puck Pieterse, maar ook haar terugkeer is nog niet voor meteen.

Puck Pieterse reed dit jaar voor het eerst een degelijk programma op de weg en deed het ook uitstekend. In het voorjaar reed ze acht eendagskoersen, in slechts twee koersen eindigde ze niet in de top acht.

Bij haar eerste deelname in de Ronde van Vlaanderen werd Pieterse meteen zesde, in de Trofeo Alfredo Binda werd ze derde. Pieterse debuteerde ook in de Tour en won ze een rit, het jongerenklassement en werd ze 11de in de eindstand.

Pieterse reed ook heel wat wedstrijden op de mountainbike, zo werd ze vierde op de Olympische Spelen na een lekke band. De Nederlandse is nog even aan het herstellen voor ze weer het veld induikt.

Pieterse pas in december in het veld

"Waarschijnlijk begin december", zei ze tijdens de Nacht van Woerden. "Zoals het er nu naar uitziet, zal het in Herentals (14 december, nvdr.) of Namen (15 december, nvdr.) worden. Ze moeten nog even op me wachten."

Vorig jaar reed Pieterse vijftien crossen en viel slechts één keer naast het podium. Ze won vier keer en werd tweede op het NK en derde op het WK. In het klassement van de Wereldbeker werd Pieterse tweede.