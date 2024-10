Onrust over de slechte start van Thibau Nys? "Hij had dit ingecalculeerd, maar..."

Met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde is Thibau Nys niet goed aan het seizoen begonnen. Dat had hij verwacht, maar wellicht niet op deze manier.

Thibau Nys had op de weg een grote stap vooruit gezet met zijn negen overwinningen. Nys won onder meer ritten in de Ronde van Romandië, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Polen. In Hongarije won hij ook het eindklassement.

Die zelfde stap voorwaarts wilde Nys ook zetten in het veldrijden. Eind augustus zette Nys al een punt achter zijn seizoen en nam hij een week vakantie. Maar daarna werd Nys stevig ziek en kon hij nog een week niet fietsen.

Nys had slechte start verwacht, onrust bij Van Den Bosch?

Nys miste daarom een stevig stuk van zijn voorbereiding en had zelf geen grote verwachtingen van het begin van het seizoen. "Papa verklaart me zot en zegt dat ik normaal moet doen, maar ze gaan verschieten", zei Nys.

Met een 12de plaats in Beringen en een 13de plaats in Ruddervoorde was de start van het seizoen van Nys ook niet goed. "Hij had ingecalculeerd dat het de eerste weken minder zou zijn maar vermoedelijk toch beter dan dit", zegt coach Paul Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad.

Daar klinkt toch lichte onrust in. Nys traint deze week in Spanje om zijn vorm aan te scherpen. Zondag staat Overijse op het programma, maar vooral de Koppenbergcross op 1 november en het EK op 3 november zijn al doelen. Raakt Nys op tijd in vorm?