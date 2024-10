Wout van Aert krijgt de volle laag van ex-renner: "Ben je influencer of coureur?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kende dit jaar bijzonder veel pech met twee zware valpartijen. Hij viel in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta en miste daardoor een groot deel van het seizoen.

Dit voorjaar had Wout van Aert alles in het teken gezet van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen kwam Van Aert daar echter niet aan de start.

Van Aert brak zeven ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen en kon twee maanden niet koersen. Op de Spelen pakte Van Aert brons in het tijdrijden, maar het duurde tot de Vuelta voor Van Aert weer zijn topvorm vond en ook kon winnen.

"Van zulke high speed crashes word je niet beter natuurlijk. Inmiddels heeft Wout dertig kaarsjes uitgeblazen en is er alweer een kans verkeken om die topklassieker te winnen", zegt Johan Vansummeren bij Het Belang van Limburg.

Vansummeren kritisch voor Van Aert

In de Vuelta liep het echter weer mis voor Van Aert. Hij knalde in een afdaling tegen een bergwand en liep daarbij een zware wonde aan zijn knie op. Van Aert moest een tijd op krukken lopen, maar zit ondertussen weer op de fiets.

Dat konden we allemaal volgen op de sociale media. "Ik word wel moe van al zijn filmpjes", zegt Vansummeren. "Krukken weggooien in een container, de vrouw en kinderen erbij betrekken. Ben je een influencer of een coureur?"