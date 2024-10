Marianne Vos heeft geen goed nieuws voor haar supporters: "Het is best wel lastig"

Het is nog niet zeker of Marianne Vos deze winter het veld induikt. De Nederlandse kwam vorig seizoen niet in actie en weet niet of ze dat dit seizoen wel zal doen.

De laatste veldrit van Marianne Vos (37) dateert van 22 januari 2023 in Benidorm. Daar werd de achtvoudige wereldkampioene 14de, maar sindsdien kwam ze niet meer aan de start van een cross. Vorig seizoen liet Vos aan zich voorbijgaan door een operatie aan de liesslagader. De Nederlandse reed dit jaar wel uitstekend op de weg met onder meer zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen en Amstel Gold Race. Zien we Vos deze winter wel in het veld? Vos heeft het veldrijden dus niet meer nodig om top te zijn op de weg. "Dat maakt het ook wel lastig", zegt ze bij WielerFlits. Binnenkort gaat Vos met Visma-Lease a Bike aan de tafel zitten om de plannen te maken voor het wegseizoen. "Crossen doe ik graag, maar je moet wel de juiste afweging maken", zegt Vos. De Nederlandse heeft echt wel een reden om deze winter wel het veld in te duiken. "Het is gewoon heel mooi om te doen." "De andere afweging is de voorbereiding richting het wegseizoen. Het is best wel lastig", stelt Vos. "Over een aantal weken wordt wel meer duidelijk." Net als met Van Aert en Van der Poel wordt het dus nog even afwachten.