Tadej Pogacar krijgt stevige beloning van UAE Team Emirates na wonderseizoen

Sinds 2019 rijdt Tadej Pogacar voor UAE Team Emirates. De 26-jarige Sloveen heeft ondertussen al 88 profzeges, waaronder drie keer de Tour, de Giro, vier keer de Ronde van Lombardije en de Ronde van Vlaanderen.

De huidige overeenkomst van Pogacar liep tot 2027, maar dat heeft UAE Team Emirates nu opengebroken en verlengd tot 2030. De komende zes seizoenen, en zeker tot zijn 32ste, zal Pogacar in het shirt van UAE rijden.

"Ik ben ontzettend trots dat ik langer bij UAE Team Emirates blijf", reageert Pogacar op de website van UAE. "Dit team is de afgelopen zes jaar mijn thuis geweest en ik kan me echt niet voorstellen dat ik ergens anders zou rijden."

"De beste momenten van mijn carrière heb ik bij UAE Team Emirates beleefd en dat is te danken aan alle medewerkers, het management, de teamgenoten en de partners die mij allemaal in staat stellen om op het hoogste niveau te presteren."

"Het is een geweldig gevoel om deze contractverlenging van Tadej Pogacar, de kopman van ons team en de beste wielrenner ter wereld, te kunnen aankondigen", zegt CEO Mauro Gianetti over de contractverlenging van de Sloveen.

The story continues 🌈🤩



We’re delighted to confirm that @TamauPogi has extended his contract until 2030! ✍️



Full story: https://t.co/22U68pyUjE#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/IvybcQQfYV