Thomas De Gendt over een van dé momenten in de Vuelta: "Vooral een scheet in een fles"

De start van de zesde rit in de Vuelta deed de wenkbrauwen fronsen. Al stelde het volgens Thomas De Gendt niet al te veel voor.

De start van de zesde etappe in de Vuelta lag namelijk in een supermarkt van Carrefour. De Franse supermarktketen is al twaalf jaar sponsor van de Vuelta en dat wilde de organisatie niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Ook Thomas De Gendt was er bij, in zijn laatste grote ronde ooit. "Al was het vooral een scheet in een fles", zegt hij bij Bahamontes. "We stonden niet in de winkel, maar in de ruime gang tussen de kassa's en de deuren."

Een zakje snoep meenemen uit de rekken zat er dus niet in. En de Carrefour in kwestie was ook nog gesloten, op een paar man personeel stond er eigenlijk niemand in de supermarkt. Veel speciaal was er dus niet aan.

De Gendt over start in een kerk

Het was niet de eerste keer dat de renners op een vreemde plaats moesten starten in de Vuelta. Twee jaar geleden liet de Vuelta de renners in Nederland bij de start door een kerk gaan. De renners moesten voor de kerk afstappen, wandelen door de kerk en dan weer op de fiets springen.

"Toen de laatste renner door de kerk was, zat de kop van het peloton al een kilometer verder", stelt De Gendt. "Ze hebben de officiële start toen een tiental minuten moeten verlaten omdat niet iedereen er op tijd was."