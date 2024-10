"Onverenigbaar": vooral in Frankrijk daalt de geloofwaardigheid van Pogacar: dit is waarom ze zo aan hem twijfelen

Tadej Pogacar heeft alles en iedereen op een hoop gereden. Dat doet zijn geloofwaardigheid niet bepaald goed. Vooral in Frankrijk hebben ze hun twijfels bij zo'n grote dominantie.

Het is niet toevallig uitgerekend in Frankrijk dat de zuiverheid van prestaties van Pogacar zo in twijfel worden getrokken. Dat is natuurlijk het land van de Tour de France, er is een verleden om rekening mee te houden. Bij Radio France legt onder andere een anonieme dokter uit waarom het verdacht kan zijn wat Pogacar realiseert. De arts heeft op zijn ademhaling gelet.

"Ik keek naar Pogacar in de Giro en het nam mijn verlangen weg om naar wielrennen te kijken. Als de mond gesloten is, betekent dit dat de zuurstofinname perfect is. De laatste paar honderd meter beschikte hij over een staat van frisheid die onverenigbaar was met de verbruikte energie." Pogacar geeft vaak aan de finish de indruk dat hij niet eens moe is. Dat speelt niet in zijn voordeel.

Pogacar minder dominant bij de jeugd

Enkele performance managers van laten zich ook uit over de zaak. Emmanuel Brunet, die deze functie waarneemt bij de Franse bond, wil gerust geloven dat Pogacar bepaalde genen heeft die hem in staat stellen om te schitteren. Het is de vraag of het in deze mate nog realistisch is. "Wat ons laat twijfelen, is dat we deze verschillen in de genen niet hebben opgemerkt in de junior- en beloftencategorieën."

"Pogacar verpletterde de concurrentie toen niet zoals hij nu doet", is het argument van Brunet. Er zijn in Frankrijk toch ook andere geluiden te horen. Bijvoorbeeld bij Maxime Robin van TotalEnergies. Hij wijt de progressie van renners in het algemeen aan aerodynamica. "Alle parameters van het lichaam en de fiets zijn beschikbaar om zo aerodynamisch mogelijk te kunnen zijn."

Brunel neemt het op voor Pogacar

Ex-renner Alexys Brunel heeft ooit nog in de ploeg van Pogacar gereden. "Ik zou mijzelf vragen stellen als ik daar zelf geen vooruitgang zou geboekt hebben. Dankzij hun trainingstechnieken deed ik 50 watt meer over 25 minuten en 25 meer over 20 minuten! Er was veel meer intensiteit en de trainingen waren langer. Bij UAE wordt niets aan het toeval overgelaten."