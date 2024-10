Wout van Aert blikt terug en vooruit: dit heeft hij te zeggen over zijn mogelijk wielerpensioen

We genieten graag van de prestaties van Wout van Aert, maar op zijn 30ste loert zijn wielerpensioen toch al een klein beetje om de hoek. Wat hij wil doen na zijn actieve wielercarrière, weet hij nog niet.

Zijn fans zullen in de eerste plaats blij zijn dat Wout van Aert het prima stelt. Hij verzekert dat dit zo is in een interview in Het Laatste Nieuws. "Ik heb een zwaar seizoen gehad, vooral door al dat blessureleed, maar intussen gaat het weer goed met mij. Gelukkig heb ik ook heel wat mooie prestaties neergezet", zegt hij over 2024.

Vooral zijn ritzeges in de Vuelta komen dan in het vizier. Na zijn valpartijen moest hij weer herstellen en beetje bij beetje wat fietsritme opdoen. Daar is hij nu mee bezig. Mentaal komt dit niet ongelegen. "Het doet me deugd dat ik nu even een rustige periode heb, mijn hoofd heeft dat ook nodig. Ik ben intussen weer aan het trainen, maar het nieuwe seizoen is nog veraf."

Van Aert heeft extreme focus op de fiets

Wout van Aert heeft ruim een maand geleden zijn 30ste verjaardag gevierd. Denkt hij dan nog niet stilaan aan wat hij na het wielrennen wil doen? "Het komt dichterbij, ja, maar ik vind het ook moeilijk. Ik zie mezelf nog niet echt andere dingen doen. Momenteel heb ik nog een extreme focus op mijn wielercarrière. Als het echt zover is, zal het zich wel uitwijzen waar mijn interesse ligt."

Daar heeft hij momenteel dus nog geen concreet idee over. Een zangcarrière zal het niet worden, ondanks zijn recente deelname aan The Masked Singer. "Nee", lacht Van Aert. "Het was een leuk avontuur, iets om later aan de kleinkinderen te vertellen." Ook hierop zal het nog eventjes wachten zijn: Van Aert kan eerst nog genieten van de opvoeding van Georges en Jerome.

Hopen op meer geluk voor Van Aert in 2025

Het is in elk geval te hopen dat Wout van Aert in de nabije toekomst, in 2025 bijvoorbeeld, op de fiets wat meer geluk kent.