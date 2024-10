Dat is durven! Amper 18-jarig wielertalent vergelijkt zich met ... Tadej Pogacar: "Winnen van de Tour is haalbaar"

Tadej Pogacar is voor zowat iedereen een voorbeeld. Om je op jonge leeftijd al met hem te vergelijken, daar moet je wel het nodige zelfvertrouwen voor hebben.

Dat is blijkbaar wel aanwezig bij een zekere Kasper Borremans. Als je naar zijn naam luistert, zou het perfect een Vlaamse wielrenner kunnen zijn. Dat is niet zo. Borremans komt uit Finland en was onlangs een verrassende naam op het WK Esports. De 18-jarige Borremans liet daar een flits van zijn talent zien en eindigde op een derde plaats.

Dat betekent niet dat het virtuele wielrennen hem erg bezig houdt. Borremans focust puur op de weg. "Ik heb getekend bij Bahrein Victorious, dus ik zal bij die ploeg wegrenner worden", kondigde hij volgens Cyclingnews op de persconferentie na het WK Esports aan. Het is de bedoeling om eerst twee jaar warm te draaien bij de opleidingsploeg en in 2027 prof te worden.

Even 'punchy' dan Pogacar

Daarnaast was dit ook de gelegenheid om zich voor te stellen aan het grote publiek. "Ik ben een man voor de lange beklimmingen, voor inspanningen van twintig minuten", probeert hij zichzelf te beschrijven. "Op de korte inspanningen ben ik ook wel vrij goed. Ik ben behoorlijk punchy, zoals Pogacar." Dat is een vergelijking om u tegen te zeggen.

Borremans bedoelt wellicht dat hij ook een prima eindschot heeft. Dat en nog veel meer heeft Pogacar in huis. Tenslotte is de Sloveen al een drievoudig Tourwinnaar. Borremans denkt dat hij op termijn ook de Tour kan winnen. "Je moet in jezelf geloven. Daar begint het bij. Ik denk dat het winnen van de Tour haalbaar is, maar we zullen zien wat er gebeurt."

Voeten op de grond

Ondanks deze uitspraken vol zelfvertrouwen wil de jonge renner zeker niet arrogant overkomen. "Ik wil met mijn voeten op de grond blijven."