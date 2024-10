Thibau Nys slaat alarm over evolutie in het veldrijden: "We verliezen de traditie, we vergeten de kern van de zaak"

Thibau Nys heeft zich weer helemaal op de kaart gezet in het veldrijden met zijn overwinning in Overijse. Op een bepaalde manier maakt hij zich ook wel een beetje zorgen over de evolutie in zijn geliefde discipline.

Het is alsof het zo moet zijn: uitgerekend in de aanloop naar zijn overwinning heeft Nys enkele heldere uitspraken gedaan over de cross. Dat deed hij in de podcast The Odd Tandem. De internationalisering van het veldrijden is nu al verschillende jaren aan de gang, maar Nys stelt zich daar wel enkele vragen bij. Dat bleek bij het aan bod komen van de Olympische Spelen.

Er werd hem gevraagd of het veldrijden nog groter kan worden door een olympische sport te worden. "Momenteel kijk ik niet zo ver vooruit. Ik ben heel erg bezig met in vorm geraken en in vorm te blijven. Het kan wel interessant zijn. Het is duidelijk dat veldrijden niet is wat het vroeger was. Het is niet meer het veldrijden uit de jaren 2010 tot 2015."

Nys twijfelt over effect van de Spelen

Dat betekent nog niet dat Nys meteen een gat in de lucht springt als de cross deel zou uitmaken van de Winterspelen. "Ik ben niet zeker of dit de manier is om van veldrijden een grotere sport te maken. We probeerden ook naar de States te gaan voor Wereldbekermanches. Ik reed die crossen daar altijd erg graag. Ik hield van de sfeer daar. Je mag niet vergeten dat het slechts een lokale sport is."

Nys legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Het gaat om België en Nederland. Voor de rest hebben we een paar Wereldbekercrossen in Frankrijk, Spanje of Italië, maar België is de basis. Iets groot in België is écht groots. Ik vind het geen probleem als het enkel hier iets groot is. Nu proberen we het groot te maken wereldwijd, maar we vergeten de kern van de zaak: het wordt minder groot in België."

Nys wil dat de cross grote sport blijft in België

Dat mogen we niet laten gebeuren. "We verliezen een beetje de traditie: de sport groot houden in België. Ik weet niet of de Olympische Spelen alles gaat veranderen."