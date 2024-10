Thibau Nys laakt attitude van Belgische pers: "Je zal nog mensen vinden die zeggen: Remco kan Pogacar niet verslaan"

Thibau Nys begint steeds meer naam te maken en dat brengt ook verwachtingen van de pers met zich mee. Nys vindt dat er in België soms wel té veel druk gezet wordt.

Het is een fenomeen dat hij wel al heeft ervaren. "Dat is ook typisch aan de Belgische pers en de Belgische fans", zegt Nys in The Odd Tandem-podcast. "Ze kunnen je twee weken lang op handen dragen. Als de volgende wedstrijd daarna slecht is, maken ze je af tot op het bot." Dat extreme verschil in perceptie, daar is Nys niet bepaald een fan van.

De renner van Lidl-Trek probeert de juiste manier te vinden om het probleem te omschrijven. "Er is een gezegde, ik weet niet juist hoe het gaat. Als mijn criticasters me over water zouden zien stappen, zouden ze zeggen dat het was omdat ik niet kan zwemmen. Zoiets was het en dat is ook wat er aan de hand is", schetst hij de situatie in het Belgische wielrennen.

Nys geeft Evenepoel als voorbeeld

Nys haalt Evenepoel aan als een prima voorbeeld hiervan. "Remco Evenepoel heeft bijvoorbeeld een knotsgek seizoen gereden. Hij reed podium in de Tour, werd dubbel olympisch kampioen en wereldkampioen tijdrijden. Wat wil je nog meer? Dan zal je nog mensen vinden die zeggen: je wint de Tour niet, je kunt Pogacar niet verslaan."

Zelfs renners die de grootste prestaties leveren, krijgen dus bij momenten nog kritiek over zich heen. Dat kan zelfs bakken kritiek zijn. Dat vindt Nys niet juist. De positieve zaken en verwezenlijkingen zouden volgens hem dus nog meer gekoesterd moeten worden. "Komaan, wees blij met wat een groot talent we in ons land hebben."

Thibau Nys wil gewoon genieten

Een positievere houding ten opzichte van de veldrijders zou ook mogen. "Als ik pakweg 31 crossen win in een veldritseizoen, kunnen ze zeggen: ja, maar Mathieu van der Poel won er 33 of 34. Ik moet niet diegene zijn die de man verslaat die alles wint. Ik moet gewoon genieten met de koersen en de fans. Ik doe gewoon mijn ding."