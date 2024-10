🎥 Demi Vollering laat zich nu van haar allerbeste kant zijn maar schrikt zich ook een hoedje: "F*cking ranzig"

Het is al een heftig najaar geweest voor Demi Vollering. De Nederlandse heeft zich nu wel van haar beste kant laten zien.

Demi Vollering zal zich 2024 vooral herinneren als haar laatste seizoen bij SD Worx-Protime én het WK-debacle. Dat laatste probeert ze al een tijdje achter zich te laten door op vakantie het hoofd vrij te maken. Op Instagram heeft ze een nieuwe update gegeven van wat ze allemaal meemaakt. "Ik heb een geit gered tijdens een wandeling in Griekenland", verrast ze.

"Ik hoop dat hij nog altijd leeft." Er hoort een video bij om dat te bewijzen. Ze zag samen met haar vriend hoe een geit in een put was beland. Vollering schoot meteen in actie "Zal ik je helpen?" Vanaf het moment dat de wielrenster in de put sprong, begon het dier natuurlijk te bewegen. Vollering liet zich er niet door uit haar lood slaan.

Vollering schrikt van omgeving

"Kom maar. Ik heb je, ik heb je", klonk het. Vollering nam de geit vast en tilde het dier naar boven, waarna hij dan zelf meteen weer op pad ging. "Hij is heel zwak. Arm beest." Vollering schrok wel van de omgeving die zij en partner Jan de Voogd hadden aangetroffen. Ze zagen allerlei hoorns en zelfs een schedel van een geit in de put liggen.

Het moet dus zeker niet de eerste geit geweest zijn die daar in de problemen geraakte. "Fucking ranzig." Vollering bedacht zich ook nog iets. "We hadden hem water moeten geven", zei ze. De geit was ondertussen wel alweer vertrokken. Duimen maar dat de reddingsactie van de wielrenster er voor gezorgd heeft dat ie aan een nieuw leven is begonnen.

Complimenten voor Vollering

Vollering heeft zich er in elk geval wel mee populair gemaakt. Ze krijgt op Instagram veel complimenten voor wat ze gedaan heeft.