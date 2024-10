Ex-concurrent verschroeiend hard voor vedette Cipollini: "Ik noem hem de koning van mijn kloten, hij was ziek in zijn kop"

Zelden zo'n vedette gezien in de wielersport. De looks, de manier van kleden, de uitstraling: Cipollini was een echte ster. Al deelt niet iedereen die mening.

In de jaren '90 kwamen Mario Cipollini en Djamolidin Abdoujaparov elkaar vaak tegen in de koers. Abdoujaparov was ook een speciaal geval: de man uit Oezbekistan was berucht voor zijn roekeloze manier van sprinten. De concurrenten van weleer zijn nog altijd geen beste vrienden. Integendeel, Abdoujaparov haalt uit naar Cipo in Bahamontes.

Abdoujaparov is nog altijd fier op de overwinningen die hij tijdens zijn actieve wielercarrière behaald heeft. Vooral omdat hij erg vaak alleen zijn streng moest trekken, in tegenstelling tot zijn rivaal. "Cipollini kon alleen winnen door zijn sprinttrein. Ik had geen trein. De anderen reden niet voor mij, dus ik moest het wel alleen doen. En kijk hoe vaak ik won."

Bijnamen voor Cipollini

De Aziaat moet lachen met enkele van de bijnamen die Cipollini toegewezen kreeg. "Ze noemden Cipollini Il Re Leone, de Leeuwenkoning. Ik noem hem Il Rei di Coglioni. De koning van mijn kloten. Een echte leeuw die gaat de strijd aan met zijn prooi, maar kwakt die niet op de grond. Nog zo'n bijnaam voor hem: de Alain Delon van de koers."

Niemand kan verwachten om met iedereen overeen te komen. Het kan dus perfect dat dit ook niet lukte met Cipollini. Maar hij is toch een echte ster uit de wielergeschiedenis? "Een ster? Laat me niet lachen", kan Abdoujaparov dat helemaal niet toegeven. Waarna nog een zoveelste verwijt volgt. "Ziek in zijn kop was hij, ja."

Zabel krijgt verwijt zeges te hebben 'gestolen'

Zelf koerste hij nog tot 1997. Nadat hij betrapt werd op clenbuterol in de Tour, was het voorbij. "Ik was 33 jaar, mentaal gebroken. Gedrogeerde spurters als Erik Zabel, die overwinningen van mij heeft gestolen, werden nooit aangepakt. Het was genoeg geweest voor mij."