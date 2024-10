Het ligt er zo vingerdik op dat niemand het kan ontkennen: dit is wat iedereen zegt over de ASO en Mathieu van der Poel

Sommige zaken in de sport worden subtiel naar voren gebracht, bij andere zaken ligt het er vingerdik op. De ASO wil Mathieu van der Poel in de Tour: dat is de conclusie van velen na de voorstelling van het Tourparcours.

Het valt op dat die voorstelling uitgerekend gisteren heeft plaatsgevonden, vlak nadat Mathieu van der Poel heeft uitgesproken dat hij twijfelt aan zijn Tour-deelname voor 2025 en in plaats hiervan misschien het mountainbiken hervat. Er wordt natuurlijk door de ASO al veel langer werk gemaakt van de Tourritten voor volgend jaar. Het is niet zo dat er op de woorden van Van der Poel meteen wordt ingespeeld.

Wel is het zo dat Van der Poel ook tijdens de Tour van dit jaar heeft laten vallen dat er weinig ritten waren voor renners als hij. Dat hebben ze bij de ASO blijkbaar dan toch onthouden. Een wedstrijd als de Tour de France wil natuurlijk niet één van de grootste uithangborden van het wielrennern kwijtspelen. Er is werk van gemaakt om hem naar de Tour te lokken, denken vele wielerfans.

Steeds dezelfde teneur over Van der Poel

Op sociale media valt die teneur meermaals te spotten. Volgens Benji Naesen zijn Tourritten 4, 6 en 7 wel iets voor Van der Poel. Zijn boodschap op X: "ASO: "Mathieu van der Poel, rijd niet de Vuelta in plaats van de Tour in 2025. Hier zijn drie punchersritten voor jou in week 1"." Het account SiempreGino durft er rit 2 ook bijzetten en ziet er ook een signaal van de ASO in.

Mohochi gaat er helemaal mee akkoord dat de tweede etappe op het lijf van Van der Poel geschreven is. "Het schreeuwt Mathieu van der Poel, maar hij zal er spjitig genoeg waarschijnlijk niet zijn." Een verwijzing naar de eerder aangehaalde geruchten. Van der Poel kan natuurlijk nog van gedacht veranderen. Cycling Statistics ziet hem alvast 'zijn mountainbikefiets wegsmijten'.

Van der Poel kan op geel mikken

Ook Mee met Oranje schuwt de woorden niet na het analyseren van het Tourparcours: "Het ideale parcours voor een gele trui voor Mathieu van der Poel."

