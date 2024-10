Hoe zit het met de opvolgers van Vanthourenhout? Wielerbond lost 'inside information'

Belgian Cycling is volop bezig met de zoektocht naar nieuwe bondscoaches. Die moeten Sven Vanthourenhout opvolgen.

Er komt een behoorlijke aardverschuiving aan bij Belgian Cycling. Er komen niet alleen opvolgers voor ex-bondscoach Sven Vanthourenhout, maar ook technisch directeur Frederik Broché vertrekt.

De druk daarvoor ligt op de schouders van algemeen directeur Nathalie Clauwaert. “Het is veel in een keer, ja”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “De timing is slecht (deze week zijn ook veel mensen bij de wielerbond op vakantie, red.), maar ik heb aan de collega’s intern laten weten dat we er met een positieve ingesteldheid wel door geraken. Dat moet lukken.”

Broché blijft nog enkele weken voor de wielerbond werken. Daarin moet hij ook mee helpen om de nieuwe bondscoaches aan te stellen. “Tegen half november zouden we graag een aantal knopen doorgehakt hebben”, klinkt het.

“Volgende week staan er nieuwe gesprekken gepland met kandidaten. Frederik blijft samen met mij een belangrijke schakel in die gesprekken. Hoogstwaarschijnlijk komt de officiële communicatie de week nadien.”

Een coach voor de weg lijkt er bijna te zijn. “Voor de wegcoach gaat het inderdaad richting een finale fase”, zegt Clauwaert. “Voor de functie offroad (veldrijden en mountainbike, red.) zitten we nog in een eerste fase. We gaan op twee dagen tijd met een aantal mensen spreken.”

Namen worden er voorlopig niet genoemd, maar volgens Het Nieuwsblad is Serge Pauwels de grote kandidaat om bondscoach voor de weg te worden. Angelo De Clercq zou dat zijn voor offroad. Een nieuwe bondscoach voor het baanwielrennen zou pas later aangeduid worden.