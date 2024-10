Pogacar laat eindelijk van zich horen over Tour de France die uitgetekend lijkt om hem stokken in de wielen te steken

Pogacar was toch wel de grootste afwezige bij de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2025. Hij heeft nu wel zijn mening over het parcours gegeven.

Hebben ze het in Frankrijk gehad met de dominantie van Tadej Pogacar in de wielersport? Het lijkt er wel op, want de Tour de France van volgend jaar doet allerlei plaatsen aan waar de titelverdediger slechte herinneringen aan heeft. In zijn eerste reactie over het parcours deelt Pogacar geen prikje uit aan de organisatie: hij blijft zijn vriendelijke zelve.

Bij de Franse krant L'Équipe komt Pogacar voor het eerst aan het woord over de Tour de France van 2025. "Het begint met een lange eerste week in het noorden van Frankrijk. Dat wordt interessant, omdat er tricky etappes tussen zitten." De Sloveen beseft dus dat hij van in het begin alert zal moeten zijn. "De tijdrit van 33 kilometer ziet er ook mooi uit."

Primeur voor Pogacar

Zijn voorkeur gaat wel uit naar die andere proef tegen de klok. "Ik vind vooral de klimtijdrit naar Peyragudes leuk. Ik heb de Peyragudes nog nooit tijdens een tijdrit beklommen." Dat wordt dus een primeur. Pogacar is er vooralsnog optimistisch over. "Ik ben benieuwd naar wat daar gaat gebeuren, maar tot nu toe heb ik goed gereden in de Pyreneeën."

Het meest spraakmakende aspect aan het nieuwe parcours is dat de Mont Ventoux er in is opgenomen. "De rit naar de Mont Ventoux is grotendeels vlak, maar de klim zelf is heel zwaar. Het is echt iets voor pure klimmers. De Ventoux is anders dan alle andere bergen. Bovendien is die rit meteen na de tweede rustdag gepland."

Pogacar naar de klim van zijn inzinking

In de Alpen is het altijd zwaar, weet Pogacar. Hij moet opnieuw naar de Col de la Loze. "De rit naar de Col de la Loze is misschien wel de koninginnenrit, gezien het aantal hoogtemeters. Dat wordt echt wreed."