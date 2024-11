Lotte Kopecky emotioneel over Olympisch brons: ze dankt (opvallend) deze mensen

Lotte Kopecky maakte indruk op de Olympische Spelen en pakte een langverwachte en gewilde bronzen medaille. Die zorgde voor de nodige emoties bij Kopecky zelf achteraf. Een mooi verhaal, zoveel is duidelijk.

Lotte Kopecky pakte een knappe bronzen medaille in Parijs op de Olympische Spelen. Mogelijk zat er nog meer in, maar het geluk was andermaal niet echt helemaal aan haar zijde.

Druk op de ketel

Bovendien had Remco Evenepoel twee keer goud gepakt in Parijs, waardoor de prestaties van een geweldige Lotte Kopecky enigszins ondergesneeuwd raakten.

"Ik koers toch liever de dag voor de mannen", besefte de Belgische dat er druk op de ketel stond na de gouden medaille van Remco Evenepoel. Dat geeft ze ook duidelijk aan in Missie Medaille.

Lof voor grootouders

"Het was speciaal om dat moment te zien, maar je denkt anderzijds: "Beter dan dit kan ik niet doen. Ik hoop dat ik die medaille pak, want anders heb ik gefaald." Maar de mannen hebben het goed gedaan en dan kan ik niet achterblijven."

"Als ik mijn grootouders niet had gehad, had ik nooit op de Spelen gestaan en had ik geen medaille behaald. De laatste jaren is hun directe bijdrage misschien minder groot geweest, maar als ik kijk naar hoe alles begonnen is en wat ze voor mij betekend hebben in dat hele proces, dan hebben ze een zeer groot aandeel in deze medaille."