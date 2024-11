Nederlandse veldrijder legt opvallende keuze uit: "Vertrouwde het peloton niet meer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Joris Nieuwenhuis heeft nog altijd zijn debuut niet kunnen maken voor zijn nieuw team Ridley Racing Team. Een huidziekte houdt hem al een hele tijd aan de kant.

Met zeges in Merksplas, Val di Sole, Boom en het Nederlands kampioenschap was Joris Nieuwenhuis vorig seizoen een van de smaakmakers. De Nederlander werd ook tweede op het WK in Tabor, na Mathieu van der Poel.

Focus op het veldrijden

Nieuwenhuis maakte de overstap van Baloise Trek Lions naar het nieuwe Ridley Racing Team, maar hij wacht dus nog altijd op zijn debuut voor dat team. Gordelroos houdt de Nederlander al een maand aan de kant.

En dus is het wachten geblazen voor de renner die in 2022 de bewuste keuze maakte om zich volop te focussen op het veldrijden. “Dat heeft meerdere redenen. Ik vind wielrennen op asfalt gevaarlijk. Heb dus angst op de weg, ben bang om te vallen. Ik vertrouwde het peloton niet meer, het was voor mij veel te onvoorspelbaar.

Plezier houden in de sport

"Negen van de tien valpartijen zijn geen eigen schuld. Bovendien kwam ik erachter dat dat duw- en trekwerk niet bij mijn karakter past. Ik ben veel individueler ingesteld, ik moet dus m’n eigen pad bewandelen", aldus Nieuwenhuis in Gazet van Antwerpen.

Zelf viel hij nooit zwaar, maar hij zag het wel om zich heen gebeuren. En met zo'n gedachten in je hoofd ... Neen, dat was voor hem niet leuk meer. "Ik moet ook plezier in mijn sport houden", aldus Nieuwenhuis nog.