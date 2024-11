Meteen weer prijs? Toon Aerts schat eigen kansen in op eerste kampioenschap sinds schorsing

Voor Toon Aerts wordt het EK veldrijden toch iets specialer. Voor de Europese kampioen van 2016 is het de eerste kampioenschap sinds zijn dopingschorsing.

Het wereldkampioenschap van 2022 in het Amerikaanse Fayetteville was het laatste kampioenschap waar Toon Aert aan de start stond. Daar werd hij zesde, maar dat resultaat werd na zijn positieve test geschrapt.

De voorbije twee edities van het Europees kampioenschap veldrijden stond Aerts ook niet aan de start door zijn schorsing. In 2016 werd hij Europees kampioen in Pontchâteau, een jaar later werd hij derde in Tabor.

Aerts over EK veldrijden in Pontevedra

Met een derde plaats in de Koppenbergcross stond Aerts voor het eerst sinds zijn schorsing nog eens op het podium. Het doet het beste verhopen voor het EK van zondag in Pontevedra. "Er is veel mogelijk op dat parcours", zei Aerts na de Koppenbergcross.

"Het is niet ideaal voor mezelf, maar dat is het voor niemand denk ik. Er liggen voor iedereen kansen. Met de Belgische ploeg hebben we in ieder geval meerdere kanshebbers. Hopelijk komen we met een goed resultaat naar huis.

De vlucht van de Belgen richting het EK veldrijden liep wel vertraging op, waardoor ze zaterdagmiddag wellicht de verkenning missen. Aerts en co zullen het parcours wellicht maar enkele uren voor het EK kunnen verkennen.