Thibau Nys spreekt duidelijke taal over EK veldrijden na vierde plaats in de Koppenbergcross

Na zijn overwinning in Overijse heeft Thibau Nys de lijn niet kunnen doortrekken op de Koppenbergcross. Vrijdag werd hij vierde, zondag staat het EK op het programma.

Vorig jaar was Thibau Nys nog de beste in de Koppenbergcross, nu moest hij vrede nemen met de vierde plaats. Hij kwam binnen op anderhalve minuut van zijn Nederlandse ploegmaat Lars van der Haar.

"Het was zeker niet slecht, maar ik had natuurlijk op iets meer gehoopt. Ik word nog vierde, dan zie ik dat niet als een slechte dag." Veel tijd om te recupereren is er niet, zaterdagochtend nam Nys het vliegtuig naar Spanje voor het EK.

Nys over EK veldrijden in Pontevedra

"Of de Koppenberg al verteerd is weet ik niet, het zal zeker nog wat in de benen zitten. Ik wil de benen toch nog wat te laten draaien en onder spanning zetten voor morgen. En hopen dat ik iets beter hersteld ben dan de rest", zei Nys bij VTM Nieuws.

Over het parcours van het EK kon Nys nog niet veel zeggen. Zaterdagavond gaat Nys het parcours verkennen, pas daarna kan hij er een oordeel over vellen. Maar ambitie om Europees kampioen te worden is er wel.

"Een trui zou heel veel betekenen, maar het is ook niet het einde van de wereld als ik niet win", stelt Nys. Vorig jaar gaf Nys op tijdens het Europees kampioenschap, dit jaar wil hij dus beter doen.