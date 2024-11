Bart Wellens benoemt het zwakke punt van Eli Iserbyt voor het EK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra kondigt zich als spannend aan. Bart Wellens ziet dan ook veel topfavorieten voor de Europese sterrentrui.

Met Thibau Nys, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zitten er in de Belgische selectie zeker vier favorieten voor de Europese titel. Ook Niels Vandeputte en Toon Aerts mogen niet vergeten worden.

"De Belgen hebben zoveel topfavorieten in huis dat ze sowieso naar elkaar gaan kijken", zegt Bart Wellens bij De Zondag. Al zijn Iserbyt en Vanthourenhout, maar ook Vandeputte, Wyseure en Sweeck ook ploegmaats in de Belgische selectie.

Wellens over Nys en Iserbyt

Toch zal er vooral naar twee Belgen gekeken worden, namelijk Thibau Nys en Eli Iserbyt. Nys won afgelopen zondag in Overijse en werd vrijdag nog vierde op de Koppenberg. "Met een goede Nys moet je altijd rekening houden", zegt Wellens.

Technisch moet Nys het parcours zeker aankunnen, denkt hij. Maar dat geldt ook voor Eli Iserbyt, al heeft hij het parcours wel een beetje tegen. Het is volgens Wellens niet 100 procent op zijn lijf geschreven.

"Hoelang blijft dit EK gesloten? En hoe nerveus zal Iserbyt dan worden? Een kampioenschap winnen is niet evident voor hem. Dat hebben we al gemerkt", stelt Wellens nog. In 2020 won hij het EK, sindsdien stond hij niet meer op het podium.