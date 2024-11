Ex-Tourwinnaar Chris Froome doet de wenkbrauwen fronsen met uitspraken over de Tour van 2025

In 2025 zal Chris Froome (39) nog altijd deel uitmaken van het peloton. De Brit heeft ook nog altijd ambitie in de Tour de France.

Met zeges in 2013, 2015, 2016 en 2017 is Chris Froome nog altijd de succesvolste renner van de voorbije jaren in de Tour de France. Sinds 2019 is Froome echter op de sukkel na een zware val in de Dauphiné.

De Brit haalde nooit meer zijn oude niveau, maar tekende in 2021 nog een monstercontract bij Israel-Premier Tech voor vijf jaar. Daar gaat nu zijn laatste jaar van in, waarin Froome toch nog eens de Tour wil rijden.

Froome droomt van Tour van 2025

De voorbije twee jaar haalde Froome echter de selectie niet meer bij Israel-Premier Tech, zijn laatste grote ronde was de Vuelta van 2022. Toch wil Froome nog eens zijn plekje afdwingen in de selectie in 2025.

"Het is niet onmogelijk dat ik nog een plek kan opeisen in de Tour-selectie. En dat ik mijn rol kan spelen. Ik kan, misschien, op een rit jagen of bijvoorbeeld werken voor mijn ploeggenoot Derek Gee", zei hij bij ASO na het Saitama Criterium.

De resultaten van Froome in 2024 waren echter bedroevend. Hij werd 27ste in de Ronde van Rwanda, 81ste in de Dauphiné, 103de in de Sibiu Tour, 89ste in de Arctic Race of Norway en 98ste in de Ronde van Guangxi. Froome verzamelde ook geen enkel UCI-punt.