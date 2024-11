Jente Michels zegt waarom Europese titel pakken zo moeilijk was, Haverdings grote pechvogel

Op het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra heeft Jente Michels zichzelf opgevolgd als Europees kampioen bij de beloften mannen. De Nederlander David Haverdings kende pech in de finale.

Jente Michels verdedigde zijn Europese titel bij de beloften en iedereen keek naar de Belg. De Nederlander David Haverdings startte als een speer, maar Michels dichtte het gat net voor het ingaan van de tweede ronde.

Wegrijden was echter bijzonder moeilijk op het bijzonder snelle parcours. De beslissing viel in de laatste ronde en daarin sloeg het noodlot toe voor Haverdings. Hij had een probleem met de ketting en zag een half peloton voorbij rijden.

Michels opnieuw Europees kampioen veldrijden

Michels rekende af met de Italiaan Agostinacchio en pakte opnieuw de Europese titel. Yordi Corsus verloor de sprint om de derde plaats van de Fransman Sparfel en moest vrede nemen met plek vier. Haverdings werd tiende op 43 seconden.

"Het is te gek dat ik het opnieuw afmaak", zei Michels achteraf. "Pas op de finishlijn kon ik het geloven. Het was een razendsnelle cross en het was ook warm." Dat Michels titelverdediger was, voelde hij tijdens de wedstrijd.

"In elke categorie zag je dat een grote groep streed om de zege. Het is belangrijk om in de wielen te zitten, te volgen en energie te besparen, alleen had ik die keuze niet. Ik was titelverdediger, dus iedereen keek naar mij en ik wilde me tonen.

"Ik moest blijven pushen, maar ik ben blij dat ik het kon afronden. Nu mag ik deze trui weer een jaartje dragen", besloot de Europese kampioen nog.

