Zelfs in november: Toon Aerts neemt opvallende voorzorgen voor het EK veldrijden

In het Spaanse Pontevedra wordt het EK veldrijden gereden. Toon Aerts ziet alvast één probleem voor zichzelf opduiken.

Het EK veldrijden wordt straks gereden in het Spaanse Pontevedra. Terwijl het in België slechts zo'n 12 graden wordt, mogen de veldrijders zich straks aan het dubbele verwachten. En dat kan voor Toon Aerts een probleem worden.

Zaterdag tijdens de verkenning voelde Aerts al dat hij warm is in Spanje eens je in volle inspanning aan het rijden bent. Vorige week in Overijse had Aerts ook al last van de warmte en kwam toen pas binnen als 13de.

Aerts over de warmte op EK veldrijden

Het warme weer was voorspeld en daar heeft Aerts zich wel op voorbereid. "Ik heb speciaal sokken bij waar we ijs in zullen doen", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. Die moet hem helpen afkoelen net voor de start.

"Die kan ik in mijn nek leggen en we hebben ook een koelvest bij die we de minuten voor de start nog zullen dragen om het lichaam koel te houden", stelt Aerts nog. Michael Vanthourenhout vindt het allemaal wel meevallen.

"Het is natuurlijk warmer dan in België, maar ook daar was het tot nu toe niet echt koud. Het zal om 15u30 wel een beetje warmer zijn dan nu maar het zullen temperaturen zijn die we gewoon zijn", stelde de uittredende Europese kampioen.