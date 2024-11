"Belangrijker dan golfen met de president": ploegmaat van Wout van Aert heeft dankzij Armstrong wel andere zorgen

De impact van Lance Armstrong op de koers is nog geen verleden tijd. Een ploegmaat van Van Aert getuigt hierover.

Het zijn vandaag presidentsverkiezingen in de VS. De Amerikanen trekken naar de stembus om te bepalen of Kamala Harris of Donald Trump hun volgende president wordt. Sepp Kuss heeft het in het Helden Magazine dan weer over hoe er in Amerika naar zijn wielercarrière gekeken wordt. Hij heeft één grote missie waar hij in wil slagen.

"Ik vond het heel mooi dat ik mooie reacties kreeg uit heel Amerika nadat ik de Vuelta won. Buiten de Tour de France is het in Amerika lastig om de grote wielerkoersen te volgen. De Tour is groot, als je die als Amerikaan weet te winnen, mag je op visite in het Witte Huis of een potje golfen met de president, zoals Armstrong ooit mocht", legt Kuss uit.

Wielrennen minder populair door Armstrong

Door Armstrong is het voor renners uit de VS nog altijd opboksen tegen vooroordelen. "Ik word in Amerika nog steeds geregeld herinnerd aan het tijdperk Armstrong, aan de dopingjaren. Het is lastig om mensen te overtuigen dat de sport van nu anders is dan toen. De dopingbekentenis van Armstrong en andere voormalige toppers heeft een enorme impact gehad op de populariteit van de sport in Amerika."

Met velen hebben ze toen naar zijn tv-interview met Oprah Winfrey gekeken. "Mensen verloren hun geloof in een schone sport. Ik probeer duidelijk te maken dat de sport van nu heel anders is, maar het heeft tijd nodig voordat die boodschap ook wordt geloofd. Daarom is het belangrijk dat er weer een Amerikaanse Tourwinnaar komt die laat zien dat je de gele trui ook mee naar huis kunt nemen terwijl je clean bent."

Kuss ligt niet wakker van bezoek aan Witte Huis

"Mijn missie is dat de mensen in Amerika het wielrennen weer in hun hart sluiten", verkondigt Kuss. "Dat vind ik belangrijker dan ontvangen worden op het Witte Huis of golfen met de president."