Ex-renner van Soudal Quick-Step komt verrassend uit de hoek en deelt levenswijsheid na opvallende werkervaring

Twee jaar heeft hij het shirt van Soudal Quick-Step gedragen, voortaan komt hij uit voor wielerploeg Jayco AlUla. Mauro Schmid is een aparte kerel uit het wielerpeloton.

In 2022 en 2023 koerste de Zwitser bij Soudal Quick-Step en won hij onder andere de Ronde van België en Internationale Wielerweek. Het was vrij verrassend dat hij toch de deur achter zich terugtrok bij de ploeg van Patrick Lefevere en naar Jayco AlUla ging. In een interview op de site van zijn huidige werkgever bespreekt Schmid verschillende thema's.

"Zowel overwinningen als nederlagen maken je sterker", zegt hij over het leven als wielrenner. "Het eerste deel van het seizoen was niet gemakkelijk vanwege een aanslepende knieblessure. Nationaal kampioen worden was iets heel speciaal. Ik was er al een paar keer dichtbij geweest en eindelijk lukte het. Ik heb veel geleerd van de Vuelta. Soms is het beter om risico's te nemen dan te wachten om je aanval te plaatsen."

Schmid niet graag schoolganger

Er is natuurlijk meer dan enkel de koers. Er is ook de weg die iemand moet afleggen naar het bestaan als profwielrenner. Zo is het ook belangrijk hoe je als jonge gast toch ook al op een goede manier in het leven te staan. Al betekent dat niet noodzakelijk dat je op school je draai vindt. "Ik denk niet dat ik de meest favoriete leerling was van mijn leraar."

Schmid is wegwielrenner, maar heeft ook ervaring in het mountainbike, de cross en de piste. "Het zijn twee verschillende werelden, maar je kunt van elke wereld iets leren", weegt hij het wegwielrennen af tegen het offroadgebeuren. "Er is niets beter dan offroad en de piste om te leren hoe je met een fiets moet rijden", aldus Schmid.

Wielrenner in de automechanica

Naast profwielrenner zijn heeft hij nog andere jobs uitgevoerd. "Ik heb in bepaalde periodes zelfs gewerkt als assistent-automecanicien. Ik heb iets belangrijk begrepen: wielrennen is soms zwaar, maar werken is nog zwaarder."