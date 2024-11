In Nederland smullen ze van Thibau Nys en daar is een dubbele goede reden voor

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys won afgelopen weekend het EK veldrijden. Onze landgenoot heeft punten gescoord en niet alleen op het parcours.

Het was een bijzonder spannend EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra. Met Thibau Nys kregen we een mooie winnaar. Maar onze landgenoot scoorde met veel meer dan enkel zijn crossen.

De nieuwe Europese kampioen is duidelijk veel meer dan enkel iemand die in het veld met een fiets kan rijden. Met zijn amper 21 lentes hield hij ook een opvallend flashinterview achteraf.

Wat hij daar vertelde deed hem ook scoren in Nederland. Sportjournalist Han Kok van de Nederlandse openbare omroep NOS had mooie woorden over voor onze landgenoot.

“Hij is een beetje arrogant maar tegelijk heel nederig”, vertelde Kok na de podiumceremonie aan Het Nieuwsblad. Als een Nederlander dat al van je zegt.

“Hij heeft star quality maar staat tegelijk heel nuchter in de wereld. Voor iemand die eerst zei dat hij sprakeloos was, kon hij het heel goed praten. Koester hem, België.”