Lotte Kopecky schittert opnieuw op de rode loper van het Gala van de Flandrien

Vanavond wordt het Gala van de Flandrien gehouden. Dat vindt plaats in Silt in Middelkerke.

De wielrenners en rensters maakten vanavond hun opwachting in Middelkerke voor het Gala van de Flandrien. Niemand twijfelde vooraf dat Lotte Kopecky en Remco Evenepoel met deze prijzen zouden gaan lopen.

De sporters passeerden op de rode loper en ook daar stal Lotte Kopecky, net als vorig jaar, de show. Nu droeg ze een rode glitterjurk met een heerlijke split.

Remco Evenepoel sleepte de Flandrien in de wacht. Hij was niet van de partij. Ook op het Gala van de Kristallen Fiets was hij er niet, toen door ziekte.

Voor Kopecky wordt het haar vijfde trofee. Ze is pas terug van een vakantie in Zuid-Afrika. “Of ik mijn batterijen heb opgeladen in Zuid-Afrika? Goh, dat is veel gezegd. Het was ook best vermoeiend. De Big Five zien was wel heel erg leuk. De leeuwen waren best impressionant.”

Dit jaar overtrof alle verwachtingen. “Maar nu kan beter doen echt niet meer. Misschien dat we het nu eens anders gaan aanpakken. De Tour? Dat weet ik nog niet, ik neem nog een weekje rust en dan gaan we bekijken waar we naartoe willen gaan.”