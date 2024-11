Gianni Vermeersch komt dan toch met kleine bekentenis over Mathieu van der Poel op WK gravel

Mathieu van der Poel werd dit jaar wereldkampioen gravel. Al kreeg hij daar wel wat hulp van zijn ploegmaten van.

Het WK gravel wordt eigenlijk vooral individueel gereden. Er zit normaal niet veel tactiek op het niveau van het land bij. Dit jaar werd achter wel aardig gespeculeerd dat Van der Poel de hulp kreeg van ploegmaten van Alpecin-Deceuninck.

Of dat echt zo was, zal wellicht voor eeuwig en altijd een groot raadsel blijven. Voor de start van het Gala van de Flandrien werd Gianni Vermeersch gevraagd naar zijn voorbije wielerjaar.

Daar kon hij ook niet anders dan nog eens terugblikken op het WK gravel in ons land. “Het was een raar WK gravel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Automatisch kwam ook de vraag of hij in dienst van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel gereden heeft. “Ik ga niet zeggen dat we geknecht hebben, maar we gingen ook niet achter Mathieu rijden. Dat is toch nog een ploegmaat.”

Vermeersch blikte ook terug op de Tour de France met zijn ploeg. “We hebben ook een mooie Tour gehad. Ik kreeg een beetje stress in het begin omdat die zege uitbleef, maar dan heeft Jasper de knop omgedraaid en dan kwamen ze.”