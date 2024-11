Patrick Lefevere én Tom Boonen doen boekje open over bonussen: "Direct commentaar"

In de wielrennerij gaat bijzonder veel geld om. Er wordt ook door de kopmannen zelf een bonus gegeven aan ploegmaten.

Iedereen herinnert wel het moment dat er op het WK een opbod kwam tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel wat betreft bonussen voor ploegmaten. Patrick Lefevere kon er toen alvast niet om lachen.

“Remco is heel genereus naar ploegmaats. Zeker ook financieel. Soms te, vind ik”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Hij verwijst naar het bewuste WK.

“Er is een WK geweest waar eerst Wout van Aert een bedrag noemde voor de wereldtitel en Remco gelijk het dubbele wilde betalen. Ik heb hem dat afgeraden. Dat verandert op zich toch niks en voor de renners die meegaan naar het WK wordt het een verworven recht.”

Ook Tom Boonen zit nog met herinneringen over het uitbetalen van bonussen aan ploegmaten. “Ik heb het zelf meegemaakt toen ik de dubbel Ronde-Roubaix won. We hadden toen identiek dezelfde ploeg in beide wedstrijden en ik had voor de start van Roubaix gezegd: ‘Mannen we kunnen iets unieks doen. Als het lukt krijgt iedereen van mij een bonus.’”

Dat wordt al snel een verworven recht. “Toen ik effectief won, hebben al die mannen een paar duizend euro cadeau gekregen. Maar het jaar nadien won ik alleen de Ronde en kwam er direct al commentaar: ‘Ah en ook geen bonus voor ons dan?’”