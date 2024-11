Een kapsalon of eten in een sterrenzaak? Evenepoel heeft alvast zijn voorkeur

Het wielerseizoen 2024 zit er al eventjes op. Tijd voor vakantie dus voor Remco Evenepoel, al gaan de remmen uiteraard niet helemaal los.

Remco Evenepoel heeft een knap seizoen gereden. Het was hoog tijd om even vakantie te nemen. Daarvoor trekt hij naar Marokko met Oumi.

Vakantie, dat betekent dat de pees er eventjes af mag. Een restaurantje of frituur doen kan altijd, maar op zijn gewicht letten is belangrijk. Zeker omdat dit een issue is richting de Tour de France.

Toch betekent het niet dat Evenepoel met een weegschaaltje op zak op vakantie gaat. “Neen, ik heb me de eerste dagen na Lombardije best wat cheat meals gepermitteerd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Een restaurantje meepikken, dat hoorde erbij. “Sir Kwinten in Lennik is mijn favoriete sterrenzaak, maar we gaan niet zo vaak op restaurant. Dan eerder naar een kebabzaak voor een kapsalon of een dürüm”, lacht hij.

“Best stevig ja. Ik ben iemand die de eerste weken van de winter all-in moet kunnen gaan en ja zeggen op alles wat op me afkomt. Maar eens de trainingen herbeginnen, cut ik fors. Dat werkt. Even doorbijten en dan zit ik snel weer op gewicht.”