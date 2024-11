Na de Europese titel: Verplettert de naam Nys nu ook Van Aert en Van der Poel?

Thibau Nys heeft de eerste trofee van het veldritseizoen gepakt. Dat maakt hem momenteel dé man van de cross.

De verwachtingen waren bijzonder groot aan het adres van Thibau Nys. Na de Koppenbergcross was er wat twijfel bij het grote publiek, maar Nys bevestigde in Pontevedra.

Onze landgenoot pakte de Europese titel in het veld en is daarmee op dit moment de leading man in het veldrijden. Al zijn er nog aardig wat kapers in de kust.

Nys weet van vorig jaar dat het nu zaak is om te bevestigen. Als hij zo doorgaat, dan kan de naam Nys wel eens Van der Poel, Pidcock en Van Aert doen vergeten in de cross.

Zeker omdat het bijvoorbeeld niet duidelijk is of de Nederlander en de Brit wel aan cross zullen toekomen. Ook op Van Aert is het lang wachten, mogelijk zelfs tot januari.

De speeltuin ligt helemaal open voor Nys om naam en faam te maken. Dat beseft vader Sven maar al te goed. En daar wordt keihard voor gewerkt, zo vertelt hij aan Indeleiderstrui.

“We weten heel goed wat we moeten doen, als het gaat om trainen, eten en slapen. Maar de impact daar omheen, waarbij de goede en slechte dingen worden uitvergroot, heeft ook invloed op zijn prestaties.”

“Het is daarom niet alleen fysiek heel knap wat hij nu doet, maar ook dat hij daar mentaal zo mee omgaat. Dat is niet altijd evident, daar heb ik wel echt bewondering voor”, besluit vader Nys.