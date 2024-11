Paul Herygers probeert topper uit het veldrijden "stiekem" te prikkelen tijdens uitzendingen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het heeft even geduurd, maar Fem van Empel lijkt nu toch vertrokken te zijn in het nieuwe veldritseizoen. Paul Herygers ziet echter nog iemand die haar het leven zuur kan maken.

Vorig seizoen won Fem van Empel 19 van haar 21 crossen, vaak na een lange solo. Dit seizoen kwam de wereldkampioene echter traag op gang, maar ondertussen heeft Van Empel wel al drie van haar zes crossen gewonnen.

De Koppenbergcross won Van Empel comfortabel, op het EK was ze volgens Paul Herygers "formidabel". Eerst ging ze met wat schouderwerk voorbij Brand, daarna kroop ze naar het wiel van Alvarado en klopte haar in de sprint.

Herygers laat naam van Pieterse stiekem vallen

"Als ik dat zie, denk ik dat ze nog altijd alles heeft om elke koers naar haar hand te zetten", zegt Herygers bij WielerFlits. En toch ziet Herygers nog iemand die het Van Empel dit seizoen moeilijk kan maken.

"Soms maak ik tijdens de uitzending stiekem al een verwijzing naar Puck Pieterse, zij kan misschien nog een extra factor worden, maar laat ons Van Empel zeker niet afschrijven", stelt Herygers nog.

Toch zal Pieterse nog niet meteen het veld induiken, de Nederlandse zei onlangs zei zelf dat het nog wachten zal zijn tot Herentals (14 december) of Namen (15 december) voor we haar opnieuw in het veld mogen verwachten.