Michel Wuyts heeft duidelijk advies voor woelwater Tom Pidcock: "Dat wordt essentieel"

Tom Pidcock blijft voor veel vraagtekens zorgen, ook bij Michel Wuyts. De Brit lijkt dan toch bij INEOS Grenadiers te blijven na een transfersoap.

Ondanks een contract tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers leek Tom Pidcock de voorbije weken op weg naar het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling. De Britse ploeg was zelfs bereid om een deel van het loon van Pidcock te betalen bij zijn nieuwe ploeg.

De transfer sprong echter af en Pidcock blijft dus gewoon bij INEOS Grenadiers. Maar bij de ploeg onderging wel een transformatie met heel wat nieuwe ploegleiders. Kurt Asle Arvesen heeft nu de sportieve leiding.

Michel Wuyts over Tom Pidcock

Over wat Tom Pidcock bij de ploeg zal doen, blijven er veel vraagtekens. Zo is er nog geen duidelijkheid of Pidcock deze winter opnieuw zal crossen. En ook over de weg zijn er heel wat vraagtekens.

"Wat zijn in 2025 Pidcocks hoofddoelen? Geduld, jongens. Dat bepaalt Tom wel als de tijd dringt", stelt Michel Wuyts bij HLN. Pidcock zei zelf al enkele keren dat hij droomt van een goed eindklassement in de Tour, maar presteerde nog nooit drie weken op niveau.

Volgens Wuyts is er bij Pidcock nood aan een mentaliteitswijziging. "Volgzamer een opbouwprogramma naar zijn wegcampagne toe afwerken is nodig. Groeien in openheid en gewaardeerd leiderschap ontwikkelen wordt essentieel."