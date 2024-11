Nieuwe, opvallende werkgever kondigt zijn komst aan: Rik Verbrugghe zegt waar hij enorm van onder de indruk is

Het was geen geheim meer waar Rik Verbrugghe zou terechtkomen, maar het blijft een opvallende zet die hij doet. Verbrugghe komt bij een ploeg terecht die pas zijn eerste stappen zet in het veldrijden.

Het Ridley Cycling Team heeft Rik Verbrugghe voorgesteld als nieuwe teammanager, een functie die tijdelijk werd ingevuld door CEO Jochim Aerts. De ploeg heeft met Daan Soete, Felipe Orts, Joris Nieuwenhuis drie veldrijders en met Lore Sas één veldrijdster onder contract. Het veldrijden zal ook een belangrijk aspect van deze ploeg blijven.

Verbrugghe krijgt wel de taak om de ploeg verder uit te bouwen en dus ook een sterke wegploeg op de been te brengen. "Ik was onder de indruk van de duidelijke en ambitieuze visie van het team voor de toekomst", verklaart Verbrugghe zijn keuze. "Met deze nieuwe stap in mijn carrière engageer ik mij in een project waar ik met heel mijn hart in geloof."

Verbrugghe wil ook iets bereiken in de cross

Het is wel erg opvallend dat hij zich ook in het veldrijden mengt, want we kennen hem uiteraard vooral van de weg. "Ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel te bereiken is in de offroad wereld." Voor Ridley is de ervaring van Verbrugghe als voormalig renner, bondscoach en ploegleider van goudwaarde. Zelf krijgt hij de kans om een volledig project haast van nul op te bouwen.

De reeds vastgelegde veldrijders weten zo meteen ook dat het de ploeg menens is om hoge toppen te scheren. 'Rik Verbrugghe is een grote naam in het Belgische wielrennen. Toen ik als jonge gast naar tv keek, zag ik hem schitteren als renner en jaren later werd hij een gerespecteerd figuur in het peloton. Ik ben zeker dat ik kan leren van zijn jaren ervaring", reageert Daan Soete.

Daan Soete blij met komst Verbrugghe

"Het feit dat iemand als Rik voor onze ploeg kiest, toont het sterke geloof in ons sportief project", besluit de goede vriend van Wout van Aert.