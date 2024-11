Pro/contra Vollering of Visma? Opvallend feit bij doorstart Nederlandse strijd tegen Kopecky: "Dat is bijna een mirakel"

Lotte Kopecky stroopt maar beter de mouwen op, want in Nederlandse hoek zijn ze niet van plan om haar blijven kampioenschappen laten winnen. De nieuwe bondscoach Laurens ten Dam moet orde op zaken stellen.

Thijs Zonneveld spreekt zich in het Algemeen Dagblad uit over de aanstelling van Ten Dam. "Een opleiding tot coach heeft hij niet. Achter het stuur van een ploegleiderswagen heeft ie nooit gezeten. Hij heeft niet veel vrouwenkoersen van dichtbij gezien. En ervaring als coach heeft hij eigenlijk ook niet - op dat ene weekend van het afgelopen WK Gravel na."

Zonneveld is er zeker van dat Ten Dam niet de eerste keuze was van de Nederlandse bond. "Het was een barre zoektocht, die naar de juiste kandidaat. Door de jaren heen zijn talloze mannen en vrouwen gevraagd of gepolst - bijna allemaal zeiden ze nee. Het is geen dikbetaalde job en het afbreukrisico is nogal groot." Dat heeft Loes Gunnewijk moeten ondervinden.

In oranje shirt telt enkel winnen

Zonneveld legt uit waarom dat juist zo is. "De Nederlandse wielervrouwen zijn door het seizoen heen doorgaans zo goed dat in het oranje shirt alleen winnen telt. En ga maar eens een ploeg smeden van rensters die de rest van het jaar vooral tégen elkaar rijden. Het grote gevaar zou zijn dat die persoon ook meteen weer in een kamp zou worden ingedeeld."

De Nederlandse bondscoach bij de vrouwen wordt vaak pro of anti-Vollering genoemd, of pro of anti-Visma. "De grootste kwaliteit van Ten Dam als bondscoach is niet dat hij een tactisch meesterbrein is of dat hij kan putten uit wijsheden uit studieboeken. Het zit ergens anders in. In iets heel basaals, maar daarom niet minder belangrijk. Hij is een ontzettend aardige gozer."

Ten Dam kan voor verbinding zorgen

Dat is belangrijker dan je zou denken. "Hij heeft geen vijanden - en dat is in het kleine Nederlandse wielerwereldje al een mirakel. Hij stelt mensen snel op hun gemak, hij is benaderbaar, hij kan goed slap lullen en hij is in staat om mensen te binden. Geen eindeloze voorbesprekingen, maar bier en barbecue. Precies wat de Nederlandse vrouwen nu nodig hebben."