Evenepoel opnieuw aan het trainen met verwijzing naar legendarisch sporticoon

De vakantie van Remco Evenepoel zit erop. Onze landgenoot begon vandaag opnieuw met te trainen richting volgend seizoen.

Remco Evenepoel heeft er een prachtig seizoen op zitten. Onze landgenoot pakte de voorbije dagen de Kristallen Fiets en de Flandrien, maar was niet aanwezig.

Hij vertoefde immers in het buitenland. Evenepoel en zijn echtgenote Oumi waren in het Marokkaanse Marrakech. Hij maakte er kennis met de roots van zijn vrouw.

Ondertussen is Evenepoel al weer in het land. Vandaag reed hij voor het eerst weer met de fiets rond. Een bescheiden toertje van 81 kilometer. “Missie 2025 is begonnen. ‘Mamba Mentality’”, laat hij weten op Strava. “De weg begint nu”, voegt onze landgenoot er nog aan toe.

Met de ‘Mamba Mentality’ verwijst hij naar de legendarische basketbalster Kobe Bryant. Die was één van de beste spelers ter wereld, tot hij samen met zijn dochter overleed in een helikopterongeval.

Evenepoel mikt volgend jaar vooral weer op de Tour de France, al kunnen we hem wellicht ook nog in een andere grote ronde zijn. Hij zou in ieder geval één van de drie willen winnen.