Mama van 'stijlicoon' Thibau Nys doet opvallende uitspraken over het uiterlijk van haar zoon

Thibau Nys is bijzonder sterk op de fiets. Maar ook op het vlak van zijn uiterlijk weet hij duidelijk heel goed wat hij wil.

Thibau Nys geeft zijn leven graag zelf de nodige kleur en pit. Hij heeft volgens zijn moeder Isabelle Nys enorm veel aandacht voor allerlei zaken en is een beetje een stijlicoon.

Zijn tattoo’s en nieuwe kapsel geven hem een opvallende look. “Dat rebelse, dat heeft hij van mij”, grijnst Isabelle Nys bij Het Nieuwsblad. “Dat blond kopje, dat hebben we samen gedaan bij mij in het kapsalon. Het was zijn idee, ik was alleen maar diegene die uitvoerde.”

Nys doet volgens zijn moeder graag zijn eigen ding. Dat heeft volgens haar niks te maken met de huidige status waarin hij verkeert. Zelfs als kind was hij al een buitenbeentje op dat vlak.

“In Jamaica liet hij ooit één vlecht in zijn blonde haren leggen, de surfer look. Ik stelde voor die vlecht eruit te knippen toen we terug in België waren. Hoefde niet, zei hij. Ik denk dat hij amper vier jaar was.”

Hij maakte telkens opvallende keuzes. “Als tienjarige heeft hij ooit een broek ontworpen omdat hij ze in de winkel niet vond, een broek die hij Justin Bieber had zien dragen. Dan gingen we zelf stof kopen en lieten we ze maken.”