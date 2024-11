Remco Evenepoel van ene naar andere trofee, maar Van Avermaet zet puntjes op de i en zegt wat hem eraan irriteert

Voor de renners die een uitmuntend jaar achter de rug hebben, zitten er ook individuele trofeeën in. Remco Evenepoel verzamelt de ene na de andere trofee. Zich vrijmaken voor die awardshows is niet naar de zin van elke renner.

In Sporza Daily bespreekt Greg Van Avermaet al die gelegenheden op het einde van het jaar. Die individuele awards zijn doorheen het jaar lang geen doel voor een wielrenner. Van Avermaet was in die maanden vooraf daar toch helemaal niet mee bezig. "Dan wil je gewoon koersen winnen. Het is zeker geen hoofddoel, wel een verdienste."

We hebben wel al gemerkt dat Remco Evenepoel zeker niet op alle uitreikingen aanwezig is dit jaar. Dat komt onder andere door een ziekte die hij had opgelopen. Ook zonder ziekte mag het niet verbazen dat een ster eens past voor zo'n avond. Van Avermaet kon er ook wel eens moeite mee hebben. "Je hebt dan eindelijk enkele weken rust en dan is het niet vanzelfsprekend om je daarvoor vrij te maken."

De irritatie van Van Avermaet

Sterker nog: Van Avermaet vond die opeenstapeling van galafeestjes bij momenten irritant. Voor de buitenwereld lijkt het misschien op het ideale leventje om op al die feestjes langs te gaan, maar Van Avermaet ervaarde dat dus zeker niet zo. Het zal ook liggen aan de persoonlijkheid van de topsporter in kwestie. Iedereen zal dat anders ervaren.

Ondanks de aversie die de ex-renner voor dit soort events soms had, lag hij wel wakker van de trofee voor Sportman van het Jaar. "Die gaat over alle sporten heen, dus het is een heel prestigieuze prijs", beseft Van Avermaet. "Ik weet nog dat ik in 2017 vrij ontgoocheld was dat ik niet voor het tweede jaar op een rij won, David Goffin eindigde voor mij."

Evenepoel de prijzenpakker

Remco Evenepoel heeft zoals verwacht dit jaar al de Kristallen Fiets en de Flandrien-trofee gewonnen en daar hoeft het niet bij te blijven.