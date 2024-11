Arnaud De Lie heeft apart plannetje klaar om Mathieu van der Poel te kloppen in Parijs-Roubaix

Arnaud De Lie heeft er een bewogen jaar opzitten, met hoogtes en laagtes. De focus van de Belgische kampioen ligt nu al bij het voorjaar.

Met zeven overwinningen beleefde Arnaud De Lie zijn minste seizoen in zijn drie jaar als prof. Het voorjaar werd een flop, maar op het BK schitterde De Lie. Voor De Lie is die Belgische titel dan ook het hoogtepunt van het jaar.

"Het is een titel waarmee je het hele jaar in een heel mooi shirt mag rijden", zegt De Lie bij Marca. "Ik kijk ook gelukkig terug op mijn debuut in de Tour de France." De Lie eindigde twee keer derde, vierde en twee keer vijfde.

Parijs-Roubaix belangrijk voor Arnaud De Lie

In 2025 wil De Lie als Belgisch kampioen ook scoren in het Vlaamse voorjaar. "Het doel is om in de best mogelijke vorm aan te komen bij de Vlaamse klassiekers." Onder meer Parijs-Roubaix is een doel voor De Lie.

Dan moet hij wel voorbij tweevoudig winnaar Mathieu van der Poel en zijn ploegmaat Jasper Philipsen, die de voorbije twee jaar tweede werd. De Lie heeft al een plannetje klaar. "Gewoon Alpecin volgen", lacht De Lie.

"Ze winnen nu al twee jaar achter op rij en zijn de beste ploeg in Roubaix. Maar ook het podium is al moeilijk. De twee monumenten zijn belangrijk, maar ook klassiekers zoals de Omloop Het Nieuwsblad of Gent-Wevelgem zijn mooie doelen."