Belgisch kampioen Eli Iserbyt reageert na de zoveelste tegenslag dit seizoen

Ook in Lokeren zat het opnieuw niet meer voor Eli Iserbyt. De Belgische kampioen leek te strijden voor de overwinning, maar viel en had daardoor ook materiaalpech.

Na zijn diskwalificatie in Beringen, de week schorsing die hij daarvoor kreeg en de biergooier op de Koppenberg waren het al woelige weken geweest voor Belgisch kampioen Eli Iserbyt. Hij wilde opnieuw aanknopen met een zege.

Dat was Iserbyt dit seizoen nog niet gelukt in een klassementscross en in Lokeren leek Nys samen met Thibau Nys de sterkste. Maar een val halfweg cross en problemen met de ketting en het versnellingsapparaat gooiden roet in het eten.

Iserbyt toch tevreden met vijfde plaats in Lokeren

Iserbyt viel zelfs even uit de top tien, maar eindigde toch nog vijfde. "Gezien de val en de pech met mijn versnelling heb ik er wel dat ik er alles uitgehaald", reageerde Iserbyt achteraf bij VTM Nieuws.

Het versnellingsapparaat van Iserbyt was door zijn val in crashmodus gegaan, waardoor hij niet meer kon schakelen. "Daardoor verloor ik veel tijd en moest ik het zelf herstellen, daarna was het verstand op nul en gas geven."

Iserbyt gaf nog alles, ook voor het klassement van de X2O Trofee, waar hij nu tweede is op 25 seconden van Van der Haar. "Dit wel een ontgoocheling, zeker omdat de benen ook goed waren." Maandag krijgt Iserbyt een herkansing in Niel.