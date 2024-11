Lars van der Haar helpt Thibau Nys aan de overwinning en heeft daar ook wat over te zeggen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen vierde van het seizoen voor Lars van der Haar in Lokeren. De Nederlander viel als vierde net naast het podium, maar hielp zijn ploegmaat Thibau Nys ook een handje.

Op 1 november was Lars van der Haar nog de beste in de Koppenbergcross, maar sindsdien voelt de Nederlander zich geen 100% meer. Op het Europees kampioenschap werd Van der Haar vijfde, in Lokeren vierde.

In het begin van de cross in Lokeren hielp Van der Haar zijn ploegmaat Thibau Nys wel een handje. Hij stopte af toen de Europese kampioen op kop reed en belette zo dat Iserbyt meteen op het wiel van Nys kon zitten.

Van der Haar helpt Nys aan zege in Lokeren

"Ik voelde me voor de wedstrijd niet helemaal top en dus had ik vooraf al tegen Thibau gezegd: als de kansen zich voordoen, dan laat ik een gat vallen. Dat deed ik twee keer en de tweede keer was het raak", zei Van der Haar achteraf.

"De eerste keer was misschien wat te vroeg voor Thibau, maar de tweede keer, toen hij met Laurens Sweeck wegreed, heb ik het nog een keer gedaan, en dat bracht Thibau uiteindelijk wel de overwinning."

"We doen het voor elkaar. Thibau rijdt uiteindelijk ook niet het hele klassement, dus voor de eindzege maakt het niet uit. Vandaag doe ik dus een heel goede zaak, maar ik had desondanks graag op het podium gestaan", zei Van der Haar nog.