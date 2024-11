Haalt Mathieu van der Poel Belgische wielrenner opnieuw uit het slop? "Dat kun je beter niet doen"

Je kunnen spiegelen aan Mathieu van der Poel kan voor een wielrenner een inspiratie zijn. Misschien is het voor Robbe Ghys wel de manier om er weer bovenop te komen.

We kennen het verhaal van Ghys op de Olympische Spelen. Vlak voor de ploegenachtervolging werd hij uit de selectie gehaald, nadat hij door een kleine blessure niet zijn topniveau kon bereiken. "We hadden een paar trainingen en Robbe voelde dat hij er niet door kwam", komt Kenny De Ketele, inmiddels bondscoach af, erop terug in de podcast Derailleur.

"De dag voor de ploegenachtervolging hadden we onze traditionele voorbereiding. Die ging de mist in. Robbe kwam van de piste, kwam naar mij en zei: "Kenny, het gaat niet". Zijn aanvankelijke reactie was dat het niet goed ging komen voor zondag. Daarna is hij een beetje beginnen twijfelen, maar we hebben voor het collectief moeten kiezen."

Robbe Ghys bedankte voor WK-selectie

Er werd beslist hem niet op te stellen. "Dat was een heel zware maar juiste beslissing. Robbe weet dat en was daar heel groots in. Hij heeft ons gesteund in onze beslissing. Toen zag ik een Robbe Ghys die volwassen is geworden. Ik had hem opgeroepen voor het WK, maar hij heeft bedankt voor de selectie en zijn volgende pistewedstrijd zou de Zesdaagse van Gent worden."

Die komt er deze week aan. Frank Hoste maakt zich wel een bedenking. "Mijn vraag is dan: kan hij zich motiveren om een Zesdaagse te rijden? Een Lindsay De Vylder gaat door op het elan na het WK. Die heeft vertrouwen en 'moral'. Robbe Ghys weet dat hij met Lindsay moet rijden, hij moet dus in orde zijn. Gaat hij zich nog kunnen opladen?"

Training met Mathieu van der Poel

Ghys heeft recent wel met Van der Poel samen getraind. "Dat kun je beter niet doen", lacht Hoste. "Als die een betere dag heeft, kun je beter niet met hem meerijden." De Ketele heeft vernomen hoe het verlopen is. "Mathieu was alweer indrukwekkend, heb ik gehoord. Hij had een paar dagen zijn fiets niet gezien en het was meteen alsof hij nooit gestopt was."