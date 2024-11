Bart Wellens houdt zich niet in over Thibau Nys: "Mag dat eigenlijk niet zeggen"

Thibau Nys maakt indruk in het veld met nu al drie overwinningen in drie weken tijd. Ook Bart Wellens steekt niet weg dat hij onder de indruk is van de Europese kampioen.

Het seizoen van Thibau Nys begon aarzelend met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde. Maar de voorbije drie weken sloeg Nys telkens toe. Hij won in Overijse, het EK en in Lokeren.

Ook Bart Wellens, ploegleider bij Charles Liégeois Roastery CX, heeft genoten van de overwinning van Nys in Lokeren. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar stiekem ben ik fan van Thibau en zijn manier van crossen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nys schudde vroeg in de koers al een eerste keer aan de boom, maar merkte toen dat hij niet weg raakte. Hij werd ingelopen, zette zich in vijfde positie en sloeg enkele ronden later nog eens toe. Nys koerst heel verstandig, vindt Wellens.

Ervaring op de weg helpt Nys in de cross

"Neen, dat is niet de hand van papa Sven maar Thibau zelf." Zijn ervaring op de weg helpt Nys daar zeker in, want bij Lidl-Trek was Nys vaak de kopman die het in een peloton van 180 renners moest afmaken.

"De weg zorgt er ook voor dat hij perfect met de stress van het favoriet zijn om kan gaan. Want geloof me, als ze in de ploegbus zeggen dat het een spurt zal worden en dat jij de spurter van dienst bent, dan is de stress een pak groter. Want dan moet je met 180 man afrekenen."