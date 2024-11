Niels Albert geeft twee redenen waarom Toon Aerts het zo moeilijk heeft dit seizoen

Toon Aerts stond dit seizoen nog maar één keer op het podium. Ook hij moet vaststellen dat het niveau de voorbije twee jaar stevig omhoog is gegaan.

Eind vorig seizoen kon Toon Aerts na het aflopen van zijn schorsing nog drie crossen rijden. In de eerste twee werd hij meteen vierde, in de derde kwam hij zwaar ten val en liep daarbij een neusbreuk op.

Door een gebrek aan UCI-punten moet Aerts nog altijd achteraan starten en heeft hij het ook moeilijker om echt mee te doen voor het podium. Dat lukte wel in de Koppenbergcross, waar Aerts knap derde werd.

In Lokeren moest Aerts tevreden zijn met plek zeven, in Niel werd hij maandag achtste. In Lokeren moest Aerts onder meer Vandeputte (24), Michels (21) en Kuypers (24) laten voorgaan. De jeugd zet stappen vooruit.

Albert over moeilijk seizoen voor Aerts

Volgens Niels Albert is het iets waar heel wat crossers last mee hebben. "Was Vanthourenhout vorig jaar een keer minder, dan werd hij nog vijfde, nu is dat pas tiende. Dat geldt ook voor Iserbyt: is die ook maar een klein beetje minder, dan wordt die vierde in plaats van tweede", zegt hij bij HLN.

"Reden ook waarom Toon Aerts er niet in slaagt de aansluiting met de top te maken: het niveau ligt hoger dan twee jaar terug en het veld is sterker in de breedte", ziet Albert twee redenen waarom het moeizamer loopt bij Aerts.