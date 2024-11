Niels Albert heeft dringend advies voor Eli Iserbyt: "Dat mag hij nu niet doen"

Eli Iserbyt heeft opnieuw niet kunnen winnen en viel zelfs twee keer naast het podium. Volgens Niels Albert is er geen reden tot paniek bij Iserbyt.

Een vijfde plaats in Lokeren en een vierde plaats in Niel, daar moest Eli Iserbyt de afgelopen twee crossen tevreden mee zijn. En voorlopig moet de Belgische kampioen het ook doen met een zege in Heerderstrand.

De voorbije jaren was Iserbyt de dominante man bij het begin van het crossseizoen, maar dit jaar niet. Dat Iserbyt na een maand crossen nog maar één keer gewonnen heeft, is niet van zijn gewoonte, stelt Niels Albert.

Albert heeft advies voor Iserbyt

"Ik weet niet wat er speelt. Zijn het de naweeën van die rel met Ryan Kamp? Plezant was dat niet. Speelt er iets fysieks? Zou kunnen, maar het hoeft niet per se", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Albert maakte ook seizoenen mee waarin het om onverklaarbare reden wat minder liep, tot eind november kon hij toen niet winnen. Met de broers Roodhooft heeft Albert zich toen suf gepiekerd om de reden te vinden.

"Dat is eigenlijk was je net niet mag doen. Je mag vooral niet gaan twijfelen. Eli moet kalm blijven. Want hij is niet slecht bezig: hij doet elke cross mee, hij moet daar vooral aan vasthouden. Het zou pas stom zijn als hij zijn trainingen nu zou gaan omgooien of zo. Paniek werkt niet."